Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/CAKARTA/TOKYO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 1356 yeni Kovid-19 vakasının saptandığı ve virüs nedeniyle 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede, virüse bağlı can kaybının 3 bin 184'e çıktığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının da 242 bin 102'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgına yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının 137 bin 905'e ulaştığı kaydedildi.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 3 bin 226 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 106 bin 330'a çıktı.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 45 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 104'e yükseldi.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 65 bin 821'e ulaştı, tedavi gören aktif vaka sayısı 38 bin 405 olarak kaydedildi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 226 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 9'unun yurt dışı irtibatlı, 1'inin ülkede kalıcı ikamet ile çalışma iznine sahip kişiler, diğer vakalardan büyük çoğunun ise geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.



Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısı 53 bin 51'e yükselirken, virüs nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirdi, 46 bin 926 kişi iyileşti.



Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.



- Tayland



Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 320'ye ulaştığı ifade edildi.



Açıklamada, yeni vakaların Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'dan ülkeye gelen kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.



Tayland'da, Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 142 kişi iyileşti, 120 kişinin tedavisi sürüyor.



- Vietnam

Vietnam Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte kaydedilen yurt içi kaynaklı 21 yeni vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 642'ye yükseldiği bildirildi.

Yeni vakaların, ülkede son 3 ayı aşkın sürenin ardından geçen hafta ilk yurt içi kaynaklı vakanın görüldüğü Da Nang'daki hastanelerle bağlantılı olduğu belirtildi.



Ülkede, şimdiye kadar salgına bağlı 6 ölüm gerçekleşti.



Da Nang şehrinde 31 Temmuz'da bir hastanede böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 70 yaşındaki erkek hasta Kovid-19'a yakalanmasının ardından hayatını kaybetmişti. Bu, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm olarak kayıtlara geçmişti.



Vietnam'da 100 günün ardından 25 Temmuz'da yurt içi kaynaklı ilk Kovid-19 vakasına rastlandığı kaydedilmişti. Vietnam'ın en büyük üçüncü şehri Da Nang'da bir hastanede 15 Kovid-19 vakasına rastlanmasının ardından kent genelinde iki hafta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.



Ülkede Kovid-19 görülen 373 kişi iyileşti, 263 kişinin tedavisi sürüyor.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 80 yeni Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 592’ye, ölüm sayısı ise 37’ye ulaştı. Virüs bulaşan 2 bin 37 kişi iyileşirken, 1518 vaka ise tıbbi gözetim altında tutuluyor.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı test yapılacağını açıkladı.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 1679 artarak 113 bin 134’e çıktı.



Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artışla 5 bin 302’ye, iyileşenlerin sayısı 1262 artışla 70 bin 237’ye ulaştı.

Öte yandan Endonezya Doktorlar Birliği (IDI), ülkede salgının ortaya çıktığı mart başından bu yana Kovid-19’dan en az 72 kişi doktorun öldüğünü duyurdu.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 2 artışla 9 bin 1'e yükseldi.

Son 24 saatte 4 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 668, aktif vakalar ise 208 oldu.

Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 125 kişinin öldüğü Malezya'da bugün virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Son açıklanan verilerle birlikte Malezya'da 1 Temmuz'dan bu yana en düşük günlük vaka artışı gözlemlendi.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 599 artarak 40 bin 568’e, ölü sayısı bir artışla 1027’ye yükseldi.

Son bir günde yeni 258 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 13 bin 713’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 4 bin 446, Kanagawa’da 2 bin 613, Saitama’da 2 bin 460, Fukuoka’da 2 bin 195, Aiçi’de 2 bin 271, Çiba’da 1813, Hokkaido’da 1478 oldu.