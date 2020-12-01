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Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:55:28 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Dün dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı nedeniyle yeniden devreye alınan sıkı tedbirlerin ekonomilere yönelik etkilerine ilişkin endişelerle negatif seyreden Asya borsaları, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükseldi.

İmalat sanayi PMI, Çin'de 54,9 ile son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, Japonya'da 49,0 ile beklentileri aştı.

Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artarak günü 26.788 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.457,6 puanla 4,5 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,8 yükselişle 3.452 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 primle 2.634 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 kazançla 44.586 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artışla 26.574 puanda seyrediyor.

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