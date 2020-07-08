Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

Dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişeleri gündemde kalmaya devam ederken, yatırımcı risk iştahının bol likidite ortamı ve mali politikalardan destek bulduğu görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının hızlandığı ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşılmadığını belirtmesi her ne kadar ikinci dalga endişelerini artırsa da Çin borsasında yükselişin devam ettiği görülüyor.



Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksinin pazartesi günkü yüzde 5,7'lik hızlı yükselişi dün yüzde 0,37 ile sınırlı kaldı. Endeks bugün ise yeniden hızlı yükselirken, günü yüzde 1,7 artışla 3.403 puandan tamamladı.



Japonya'da ekonomi gözlemcileri anketine göre cari endeks haziranda 38,8'le beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede Kovid-19 kapsamında yeni bir acil durum ilan edilmeyeceği bildirildi.

Gelişmelere karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.439 puandan günü tamamladı. Endeksteki düşüşte yenin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesi etkili oldu.

Dolar/yen paritesi saat 1.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 107,4 seviyelerinde hareket ediyor.



Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 36.698 puanda, Hıng Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 26.070 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.159 puanda seyrediyor.

