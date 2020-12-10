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Ekonomi Asya borsaları geriledi
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:46:40 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-119) vaka sayısındaki artış karşısında alınan önlemlerin ekonomik etkilerine yönelik endişelerle dün ABD'de borsalarında yaşanan düşüş, bugün Asya borsalarına taşındı.

Özellikle teknoloji şirketleri öncülüğünde düşüş yaşanan borsalarda, aşı çalışmalarına ilişkin pozitif haberler devam etse de henüz yaygınlaşma hızının yavaş kalması risk iştahını azalttı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,02 düşüşle 3.370 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak 26.756 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazanarak 104,5 seviyelerine ulaştı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 45.829 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 26.368 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 kayıpla 2.746 puanda seyrediyor.

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