0553 313 94 23

Asya borsaları

26 Temmuz 2019 Cuma 10:30
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Avrupa Merkez Bankasının dün eylül ayı toplantısında faiz indirimine gideceği sinyali vermesi ve ABD'de açıklanan şirket bilançolarının beklentileri karşılamasına rağmen, küresel çapta pay piyasalarında düşüş yaşandı.

Asya tarafında ise makro ekonomik veri akışının zayıf olması nedeniyle dış dinamiklerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğu görülürken, pay piyasaları dalgalı seyretti.

Japonya'da bugün açıklanan Tokyo çekirdek enflasyonun temmuzda yıllık yüzde 0,9'luk artışla beklentilerin altında kalması sonrası, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,45 düşüşle 21.658,15 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yatay bir seyir izleyerek 108,6 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükselişini 4'üncü güne taşırken, kapanışa yakın yüzde 0,24 kazançla 2.944,54 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 artışla 37.874,74 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,56 düşüşle 28.435,36 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 kayıpla 2.066,26 puanda seyrediyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:30
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yapı-tesis yönetimleri 5 milyon istihdam hedefiyle tek çatı altında
    1. Yapı-tesis yönetimleri 5 milyon..
    2. Mısır tarlaları arasına ekilmiş..
    3. Sur Yapı Marka AVM binicilik..
    4. Bozcaada'da geleneksel "Ayazma..
    5. Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente..
    6. AGC Basın Ödülleri sahiplerini buldu
    7. Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    8. Hastane güvenliğinden örnek davranış
    9. Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden 4..
    10. İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı..
    11. Ardahan’da 2019 yılı 3. dönem..
    12. İstanbul Valisi Yerlikaya,..
    13. Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu
    14. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    15. Finlandiya ormanlarının sevimli..
    16. Terör yıktı, devlet yaptı
    17. Freni patlayan hafriyat kamyonu..
    18. "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme..
    19. Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı..
    20. Borsa güne yükselişle başladı
    21. Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi..
    22. Antalya’da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması
    23. Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
    24. Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp,..
    25. AK Partili belediye Arpaçay’ın..
    26. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    27. Otomobil motorunda tarihi eser..
    28. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    29. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
    30. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor