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Asya borsaları

15 Şubat 2019 Cuma 09:48
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik algısının bozulmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin düne kadar devam eden iyimserlik, kaynakların, taraflar arasında büyük fikir ayrılıkları bulunduğu söylemleri nedeniyle törpülendi.

Müzakereler kapsamında ABD'nin talepleri arasında en önemli kısmı oluşturan yapısal reform başlığında yaşanan tıkanma risk iştahını olumsuz etkilerken, bu durum Asya borsalarında düşüşü beraberinde getirdi.

Öte yandan bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisi de ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye geriledi. Gelişmelerin ardından 4 günlük yükselişine ara veren Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,05 azalarak 2.719,70 puan oldu.

Japonya'da aralık ayı sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1,9 azalış kaydetmesi ve dolar/yen paritesindeki düşüşün ihracatçı şirket hisselerini olumsuz etkilemesi Nikkei 225 endeksinde satış baskısı yarattı.

Gelişmelerin etkisiyle Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,13 düşüşle 20.900,63 puandan kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 110,4 seviyelerinde dengelendi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 düşüşle 2.195,07 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 azalışla 27.884,46 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,8 gerilemeyle 35.583,9 puanda seyrediyor.


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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:48
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