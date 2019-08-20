ASÜ’yü kazanan öğrencilere Rektör Şahin’den sürpriz ziyaret

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bir ilki gerçekleştirerek üniversitelerini tercih eden üç öğrenciyi ve ailelerini evlerinde ziyaret edip, hem tebrik ve teşekkür dileklerini iletti hem de beklenti ve önerileri dinleyerek üniversitedeki imkanları anlattı.

İlk kez bir rektörü böyle bir ziyaret için karşılarında gören öğrenciler ve aileleri, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Nevşehir’de Elif Yılmaz, Niğde’de Halil Göktaş ve Konya Ereğli’de Rukiye Çat ve aileleriyle görüştü, onların sevinçlerine ortak oldu.

“İslami ilimler fakültesi en çok istediğim bölümdü”

Nevşehir’de yaşayan ve ASÜ İslami İlimler Fakültesine yerleşen Elif Yılmaz’ı ziyaret ederek programına başlayan Prof. Dr. Şahin, yapılmayan bir şeyi yapmak ve hem öğrencilerin hem de ailelerin üniversiteyi kazanma sevincini birlikte yaşamak ve sevinçlerine ortak olmak istediklerini vurguladı. Nevşehir ziyaretinde Rektör Şahin’i, Elif Yılmaz’la birlikte Annesi Emine, ablası Ayşenur ve babaannesi Havva Yılmaz karşıladı. Kızlarının üniversiteyi kazanmasından duydukları memnuniyet ve mutluluğu dile getiren Yılmaz ailesi, Aksaray’ın Nevşehir’e çok yakın olduğunu ve bu durumun tercihe etken olduğunu belirtti.

Rektör Şahin’in ziyaretini ise ilk önce şaşkınlıkla karşıladıklarını kaydeden babaanne Havva Yılmaz, “İlk kez bir Rektörle tanışıyoruz. Daha önce böyle bir ziyaret hiç yaşamadık. Bu çok mutluluk verici, rektörümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

ASÜ İslami İlimler Fakültesine yerleşen Elif yılmaz ise, bölümü çok istediğini ve hedefine ulaşmak için düzenli olarak çalıştığını vurguladı. Elif Yılmaz’ı kutlayan ve ASÜ’yü tercih ettiği için teşekkür eden Rektör Prof. Yusuf Şahin, ASÜ İslami İlimler Fakültesinin hızla büyüyen ve daha önce mezun veren kurumsallaşmış bir fakülte olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Şahin, “Kızımızı başarısı münasebetiyle kutluyoruz. İnşallah süreç, hayırlı bir mezuniyetle sona erer. Allah millete, devlete hayırlı işler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

Danışmanlarının da katıldığı ziyaretlerin sonunda ASÜ Rektörü Şahin, yeni döneme dair hazırlık çalışmalarının sorunsuz şekilde ilerlediğini belirterek, “Üniversitemizi tercih eden tüm öğrencilerimizi kutluyoruz. ASÜ, hızla büyüyen ve öğrenci odaklı bir Üniversite. Tüm öğrencilerimize, tercihlerini hayırlar getirmesini diliyoruz” şeklinde konuştu.