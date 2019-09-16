Aşureler Rektör Gür’den

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üst yönetim ile birlikte öğrencilere aşure dağıttı.

Merkezi Yemekhane önünde, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın hazırlattığı aşure, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter yardımcıları M. Ali Eminoğlu ve Nuh Okumuş tarafından öğrencilere servis edildi. Etkinliği değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye coğrafyasındaki bu önemli kültürü, farklı renklerden uluslararası öğrencilerle birlikte yaşamanın, hem inançsal, hem de kültürel anlamdaki önemine dikkat çekerek, “Etkinliğimiz, öğrencilerimizin hem bu kültürü görmelerini, hem Muharrem Ayı’nı hafızalarında tutmaları bakımından çok önemli. Aşurenin birleştirici bir rolünün olduğunu biliyoruz. Özellikle, 15 Temmuz sürecinden sonra bu birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var. Aşurenin içinde her rengin tadı var. Ama hepsinin toplamda da bir lezzeti olacak” dedi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet İşbilir ise,geleneksel hale getirilen aşure etkinliği kapsamında bu yıl bin 500 öğrenciye aşure ikram edildiğini açıkladı.