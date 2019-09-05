Aşure kazanları Serdivan’da kurulacak

Serdivan Belediyesi’nin geleneksel Aşure etkinliği bu yıl da Fatih Cami yanındaki alanda Cuma namazı sonrasında gerçekleşecek.

Tüm vatandaşları 6 Eylül Cuma günkü aşure etkinliğine davet eden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, içerisinde bulunduğumuz Muharrem Ayı’nın Müslümanlar için ayrı bir önemi olduğunu ifade ederek, “Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, tüm Müslümanlar için hüznün olduğu kadar güzel ve önemli hadiselerin de yaşandığı bir aydır. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha çok pekiştireceğimiz bu kutlu günde tüm hemşehrilerimizi, cuma namazı sonrası Fatih Cami yanında gerçekleşecek aşure ikramına bekliyoruz” diye konuştu.