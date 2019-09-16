ASÜ’de rektör danışmanlığı ataması yapıldı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, iki yeni danışman ataması daha yaptı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Sarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız, Rektör Danışmanı olarak atandı. ASÜ’nün pek çok bakımdan hızlı şekilde büyüdüğünü, kendisi ile aynı dönemde kurulan üniversitelerle kıyaslandığında üst basamaklarda yer aldığını kaydeden Rektör Şahin, bu büyüme ivmesini daha da arttırmak arzusunda olduklarını vurguladı. Verimli çalışma ve başarının bir ekip işi olduğunu da belirten Rektör Şahin, “İhtisaslaşma, Şehir-Üniversite, Sanayi-Üniversite, Sivil Toplum-Üniversite, akademi, spor, kültür-sanat Bunlar ve benzeri pek çok alanda, tüm ekibimizle birlikte öğrencilerimiz, kampüsümüz, şehrimiz ve milletimiz için en güzel çalışmaları yapmanın gayretindeyiz” dedi.

Rektör Danışmanları Doç. Dr. Muhammet Sarı ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Yıldız ise, ASÜ’nün bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşınması adına, tüm çalışmalara katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Şahin, göreve başlayan danışmanlarını tebrik ederek, başarılar diledi.