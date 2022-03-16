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Yerel Astsubay ve uzman çavuş define için 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattı!
Yerel

Astsubay ve uzman çavuş define için 2 bin yıllık anıtı dinamitle patlattı!

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan aralarında 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da olduğu 4 kişi yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 14:15:00 - 2022-03-16 14:20:43

Amasrada bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı’nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı.

Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi. Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D, taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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