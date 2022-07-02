Astsubay Gümüş son yolculuğuna uğurlandı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki astsubay Mustafa Gümüş, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.

Gümüş'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere il merkezine bağlı Yuva köyüne gönderildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ayhan Aygün ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Öztürk, gazetecilere, Gümüş'ün görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini dile getirerek, "Göreve geçen sene başlamıştı. Bir ailemizin üniversite bitiren çocuğuydu. Bu memlekete hizmet etmek üzere manevi değerlerimize, vatanına milletine bağlı bir gencimizdi. Ülkemizin ve askeri teşkilatın başı sağ olsun." dedi.

Kars-Göle kara yolunda 30 Haziran'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Gümüş olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.