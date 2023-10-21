Astor Enerji müjde verdi! Türkiye ekonomisine istihdam atılımı: peş peşe sıraladılar! İşler hız kazandı!

Türkiye’de istihdama katkı sağlayan firmalar arasında yer alan şirketlerden biri olan Astor Enerji A.Ş., sunduğu iş fırsatları ile iş gücü kolunu genişletmeyi sürdürüyor...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre; ticaret, tarım, hizmet ve sanayi sektöründe istihdam oranı geçen yıla kıyasla yüzde 3,3 artış gösterdi. Türkiye’de istihdama katkı sağlayan firmalar arasında yer alan şirketlerden biri olan Astor Enerji A.Ş., sunduğu iş fırsatları ile iş gücü kolunu genişletmeyi sürdürüyor. Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da artıran Astor Enerji, 2023 Haziran ayı itibari ile bünyesinde istihdam ettiği kişi sayısını bin 706 kişiye ulaştırdı.

40 yıla yakın bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren Astor Enerji; 2020 yılında bin kişi düzeyinde olan çalışan sayısını 2022 yılında bin 531 kişiye, 2023 yılının ilk yarısında ise bin 706 kişiye yükseltti. Şirket bu yönüyle reel sektörde istihdama önemli oranda katkı sağlayan ve aynı zamanda bir teknik okul gibi hizmet veren niteliğe sahip oluyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DEVAMLILIĞI OLAN BÜYÜMEYİ DESTEKLİYORUZ

Astor Enerji A.Ş. Genel Müdürü Hakan Ünsal, son 3 yılda 706 kişiye daha istihdam sağladıklarını vurgulayarak; “Astor Enerji A.Ş. 2023 yılı itibari ile bin 706 kişilik çok büyük bir aile oldu. İhracatta da büyümemizin etkisi ile hem yeni yatırımlar hem de yeni kapasiteler kapsamında; iş gücü, yeni istihdam, sürdürülebilir ve devamlılığı olan bir büyümeyi destekliyoruz. Bizim yatırımlarımız çarpan etkisi yaratarak tedarikçilerimizin de istihdamlarını arttırmasına vesile oluyor. Astor Enerji yatırımlarına ülkemiz ekonomisine duyduğu güven ile hız kesmeden devam edecek.

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Katma değeri yüksek ürünler üreterek ihracatı arttırmak bizim en önemli hedefimiz. Şirket kültürümüze uygun şekilde büyüme ve gelişmeye ara vermeden devam ediyor, istihdam seferberliğinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede çalışanlarımız, aileleri ve tedarikçilerimizden oluşan ekosistemimiz ile ülkemizin sosyoekonomik gelişimine olumlu yönde katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.