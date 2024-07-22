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Spor Aston Villa'dan 60 milyon euroluk bomba: Amadou Onana
Spor

Aston Villa'dan 60 milyon euroluk bomba: Amadou Onana

Yeniakit Publisher
2024-07-22 20:21:00 -
Aston Villa'dan 60 milyon euroluk bomba: Amadou Onana

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Everton forması giyen Amadou Onana'yı 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Belçikalı orta saha kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu oldu.

Aston Villa, Everton'da forma giyen Belçikalı orta saha oyuncusu Amadou Onana'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Onana ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, oyuncu için Everton'a 60 milyon euro bonservis bedeli artı bonus maddeler ve sonraki satıştan pay ödeneceği ifade edildi.

Amadou Onana, Aston Villa tarihinin en pahalı transferi oldu. İngiliz ekibinin bir önceki rekor transferi Moussa Diaby için Bayer Leverkusen'e ödenen 55 milyon euro'ydu.

22 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Everton formasıyla çıktığı 37 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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