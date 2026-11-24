Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında bu akşam Galatasaray ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery, müsabaka öncesi TNT Sports'a konuştu.

Lig aşamasında Fenerbahçe ile karşılaştıklarını ancak Galatasaray'ın farklı bir takım olduğunu ifade eden Emery'nin sarı-kırmızılılar için "Türkiye'nin en iyi takımı" ifadesini kullanması dikkat çekti.

'GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI'

Deneyimli teknik adam, "Türkiye’de oynamak her zaman büyük bir zevk. Bu, Avrupa’da oynadığınız anlamına geliyor. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Geçen sene Türkiye'de final oynadık ama aynı zamanda grup mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaştık. Bu yeni bir meydan okuma ama Galatasaray farklı. Onlar, Türkiye'nin en iyi takımı. Çok iyi performanslar sergiliyorlar çok yarışmacı bir takım. Kendi evlerindeki atmosferle çok güçlüler. Büyük bir meydan okuma olacak." şeklinde konuştu.

Yine TNT Sports'a konuşan Aston Villa'nın Hollandalı sol beki Ian Maatsen de "Türkiye'nin en iyi takımı Galatasaray'a karşı oynayacağız." dedi.