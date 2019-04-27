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Assos sahilinde tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahilinde deniz yüzeyinde oluşan sarı tabaka, tedirginlik yarattı. Bölgede inceleme yapan yetkililer, olaya alg patlamasının neden olduğu üzerinde duruyor. Sudan alınan numunenin laboratuvarda inceleneceği belirtildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:07
Assos sahilinde tedirgin eden görüntü! Denizin rengi değişti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden Assos'a giderken, Arıklıaltı mevkisinde denizin kıyıya yakın bölümünün sarıya büründüğünü görenler tedirginlik yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri ve Balıkçılık Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye giderek inceleme yaptı. Yetkililer, havaların ısınmasıyla birlikte alg patlaması nedeniyle deniz içindeki canlıların çoğaldığını, bu nedenle suyun renginin sarıya dönüştüğünü belirtti.

Bölgede yoğun olarak görülen sarı tabakanın açıktan kıyıya doğru geldiği ifade edildi. Yetkililer, sudan alınan numunenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde ilgili bölüme gönderildiğini ve laboratuvarda yapılacak inceleme sonrasında olayın nedeninin kesinlik kazanacağını belirtti.

'İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım'

Assos sahil yolunda kamp yeri işleten Ayşe Coşaran, "4 yıldır böyle bir manzarayla karşılaşmadım. Bu sabah sahil kenarını boydan boya kaplamış olan bu sarı renk beni ürküttü. Yetkililerin bu olayla ilgilenmesini istiyoruz. Burası sahil kenarı. Çocuklar, insanlar denize girecek" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:07
  1. Çanakkale
  2. Assos Sahili
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