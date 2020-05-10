Assistt Türk Telekom’un çağrı merkezine 700 istihdam

Şirket yönetimi, artan iş hacmine bağlı olarak Erzincan, Samsun, Ankara, İzmir, Ordu, Giresun, Rize, Adıyaman, Çorum ve Karaman illerinden 700 gencin istihdamını ağustos ayına kadar tamamlayacak.

İlkler de yaşanıyor

AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, son aylarda teknoloji ve insan kaynağı alanında yeni dönemin gerekliliklerine göre planlama yaptıklarını belirterek, “İletişimden ulaşıma, sağlıktan finansa Türkiye’deki pek çok özel ve kamu kurumuna hizmet veren AssisTT’te ‘evden çalışma’ modelini, mevcut çalışanlarımız için geçen yıl devreye almıştık. Bu süreçte tüm çalışanlarımızı bu modele taşıdık. İşe alımda ise yüz yüze mülakatları 6 ay önce kaldırarak Türkiye’nin ilk online mülakat üssünü devreye almıştık. AssisTT olarak toplum sağlığımız, ekonomimiz, insanımız ve geleceğimiz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” bilgisini verdi.

Evden çalışma fırsatı

Şirkete iş başvurular, sınavlar, mülakatlar, işe giriş işlemleri ve işe uyum eğitimleri gibi tüm süreçlerine, adaylar evlerinden bilgisayarları ile katılabilecek. AssisTT, evlerinde bilgisayarı olmayan adaylara da kendi merkezlerinde, sosyal mesafe kuralları kapsamında destek olacak. İşe alınanlar salgın süresince de evden çalışmaya devam edecek. Başvurular, belirlenen 10 ildeki adaylar tarafından “www.assisttkariyerim.com” adresi üzerinden yapılabilecek.