Assan Panel Project Qatar Fuarı’nda ilgi gördü

Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı “Project Qatar Fuarı”na katılarak, sahip olduğu birbirinden inovatif ürün gamını ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Kibar Holding’in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, inşaat ve yapı sektörünün en önemli fuarlarından olan Project Qatar Fuarı’na katıldı. Sektörün önde gelen firmalarının güncel teknoloji vemalzemelerini yatırımcılarla buluşturduğu fuarda, çatı ve cephe kaplama, soğuk oda panelleri, taşyünü panelleri, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayan Multilight, AssanPU ürünlerinden PU köpük ve PU mastik, AssanDemir markasına ait trapez ve panellerle uyumlu vida ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Assan Panel katılımcılardan ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Doha Fuar ve Kongre Merkezi’nde (DECC) gerçekleşen, yaklaşık 15 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuar, 29 Nisan- 01 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. Assan Panel’in 5. kez yer aldığı, bölgenin tek yapı fuarı olarak, sektörün global buluşma noktalarından biri haline gelen Project Qatar Fuarı’na 29 ülkeden toplam 420’nin üzerinde firma katılım gösterdi.

“Sahip olduğumuz güçlü ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulduk”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar,” Assan Panel olarak küresel boyutta önemli firmaların katıldığı Project Qatar Fuarı’nda 5. kez yer aldığımız için mutluyum. Project Qatar Fuarı’nı, son yıllarda müteahhitlik sektörünün en canlı piyasalarından biri haline gelen Katar pazarına yakından temas etme fırsatı sunması açısından oldukça önemsiyorum. Geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de standımız ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördü. Sahip olduğumuz ürün gamımızı sektöre bire bir tanıtma, anlatma, sahip olduğumuz güçlü ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı bulduk. Önümüzdeki dönemde de Assan Panel’e katma değer sağlayacak benzer organizasyonlarda yer almayı sürdüreceğiz” dedi.