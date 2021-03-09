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Ekonomi Assan Alüminyum’a ASI’dan sürdürülebilirlik sertifikası
Ekonomi

Assan Alüminyum’a ASI’dan sürdürülebilirlik sertifikası

Assan Alüminyum, alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi Alüminyum Yönetim Girişimi’nden (ASI) performans standardı sertifikasını Türkiye’de alan “ilk” ve “tek” firma oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:33:00 -
Assan Alüminyum’a ASI’dan sürdürülebilirlik sertifikası

Assan Alüminyum, Avustralya merkezli global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan provizyonel sürdürülebilirlik performans standardı sertifikası aldı. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şirket olarak “Geleceği tüketmeden üretiyoruz” mottoları doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.

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