Assan Alüminyum’a ASI’dan sürdürülebilirlik sertifikası
Assan Alüminyum, alüminyum sektörünün küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi Alüminyum Yönetim Girişimi’nden (ASI) performans standardı sertifikasını Türkiye’de alan “ilk” ve “tek” firma oldu.
Assan Alüminyum, Avustralya merkezli global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan provizyonel sürdürülebilirlik performans standardı sertifikası aldı. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, şirket olarak “Geleceği tüketmeden üretiyoruz” mottoları doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsediklerini kaydetti.