Asrın dönüşünü yapan Özdağdan, çılgın açıklamalar

AK Parti'de tam 3 dönem milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan şimdi ise Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2002 yılında AK Parti'yi iktidar yapmak için erken seçim ilan ettiğini ve daha sonra da 2018 seçimlerinde yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidara taşıdığını iddia etti. Özdağ'ın sözlerini Halk Tv sunucusu da anlamakta zorlandı. Özdağ'a 'Ben bunu anlayamıyorum' dedi.

Özdağ cevap alarak, "O dönem milletvekiliydim yeni milletvekili olmuştum. MHP'li vekiller benim odama gelip görüşüyorlardı. O dönem bana birlikte koalisyon kurma teklifi ettiler. AK Parti o dönem tek başına iktidar. Hedef aslında bugünkü sistemi oluşturmaktır. Taşlar çok önce döşenmiştir." dedi. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2002 yılında tamamlandığını söyledi.