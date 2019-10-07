Aspirinin kullanım yerleri! Aspirinin faydaları nelerdir? Araba aküsüne aspirin!

Ayrıca haftada iki kez düzenli aspirin kullananlarda kansere yakalanma riskinin yüzde 3 azaldığı görülüyor. Bu yazımızda değerli okurlarımıza, aspirinin beklide ilk kez duyacağınız faydalarından bahsedeceğiz.

*Alzheimer hastalığına karşı koruyor

*Parkinson hastalığına karşı koruyor

*Kaşıntıyı önlüyor. Aspirin’i ezip toz haline getirin. Elde ettiğiniz tozu bir miktar nemlendiriciyle karıştırıp kaşınan bölgeye sürün.

*Güneş altında kaldıktan en az bir-iki saat sonra alınacak iki adet Aspirin hem yanmayı hem de cildin su toplanmasını azaltır.

*İki aspirini kırıp toz haline getirip.Şampuan ile karıştırılarak kepek önleyici formül uygulanabilir.

*Yüzdeki siyah nokta ve akneleri temizler. Yüzünüzün herhangi bir yerinde sivilce çıkacağını hissederseniz, tek bir aspirini kırın biraz su ile macun haline getirin. Ve sivilcenin çıkacağı bölgenin üzerine sürün.

*5-6 adet Aspirin i toz haline getirip yarımşar çay kaşığı su ve limon suyuyla karıştırın. Nasırlı bölgeye bu karışımı sürdükten sonra üzerini sıcak ve nemli bir bezle 10 dakika örtün.

*Akü içine 2 adet aspirin atabilirsiniz. Aspirin asetilsalisilik üreterek aküdeki sülfürik asit ile birleşecektir. Böylece akünüz size en yakın servise götürecek kadar gidecektir.

*Ter lekesini çıkartır. 4 adet aspirini ezerek bir miktar su ile karıştırın.

*Uçukları geçiriyor

*Siğilleri söküp atıyor bir parça bant alın, ortasına yuvarlak bir delik açın ve bu delik tam siğilin üzerine gelecek şekilde bantı cildinize yapıştırın. Uçu banttan dışarı çıkan siğilin üzerine, daha önce toz haline getirdiğiniz Aspirin’i sürün

*Felçten koruyor Felcin nedeni kan pıhtılaşması. Aspirin’in en önemli özelliği de pıhtılaşmayı önlemesidir.

*Ölü derileri atıyor; 2 adet aspirini ezin ve yarım limon suyu ve 1 çay kaşığı karbonat ile karıştırın. Karışımı dairesel hareketler yaparak cilde uygulayın 20 dakika bekletip ılık su ile durulayın.

*Sivrisinek ve arı sokmalarının yarattığı iltihaba iyi gelir. Böceğin soktuğu yeri biraz ıslatın ve aspirin sürün.

*Toprak mantarının tedavisi için aspirin kullanabilirsiniz. Su ile karıştırarak toprağa dökebilirsiniz.

*Vücudunuzda oluşan kıl batıklarını yok etmesi için 3 adet aspirini bir kapta az miktar su ile macun haline getirin ve kıl batıklarının olduğu bölgeye yine dairesel hareketler yaparak uygulayın ve 10 dakika bekletip yıkayın bu işlemi haftada bir yapın.

*Yüzünüzdeki lekeleri gidermek için 2 adet aspirin elma sirkesi ile macun haline getirin 10 dakika bekletip durulayın.

*Kırışıklıklar için 4 adet aspirini ezin ve su ile macun haline getirip cildinize uygulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Güzel Günler.