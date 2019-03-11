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ASO Başkanı Özdebir: "4. çeyrekteki daralmaya rağmen en fazla büyüyen 6. ekonomi olduk"

2018 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “2018 yılını son çeyreğinde yüzde 3 küçülme ile ekonomide daralma beklentileri gerçekleşmiş oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
ASO Başkanı Özdebir: "4. çeyrekteki daralmaya rağmen en fazla büyüyen 6. ekonomi olduk"

2018 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “2018 yılını son çeyreğinde yüzde 3 küçülme ile ekonomide daralma beklentileri gerçekleşmiş oldu. Özellikle büyümenin önemli öncü göstergeleri, sanayi üretiminde beş aydır yaşanan küçülme, kapasite kullanım oranında ve kredi büyüme hızı oranındaki düşüş ülke ekonomisinde daralmaya işaret ediyordu” dedi.


Özdebir’in açıklaması şöyle:


“Ekonomimizde kur ve enflasyon temelli bir daralma süreci ile karşı karşıyayız. GSYH’deki azalışın nedenleri arasında, nihai tüketim harcamaları başta olmak üzere, inşaat, imalat sanayi, yatırım harcamalarındaki ve aramalı ithalatındaki azalış ön plana çıkıyor. İmalat sanayinde %-7,4 ve inşaatta yüzde -8,7’lik daralma ekonomide risk unsurunu arttıran detaylar olarak göze çarpıyor. Büyümede ihracatın yüzde 9,7’lik pozitif katkısı düşünüldüğünde, küresel piyasalarda daralma ile birlikte ihracatta ortaya çıkabilecek düşüş, çeyrekten çeyreğe ekonomimizin daralmasına neden olabilir. Bunu için ihracat teşviklerinin devam etmesi ve mevcut pazarları koruyup yeni pazarlara yönelik politikalar ortaya koymamız gerekir. Kredibilite sorunu ekonomimizde hala devam ediyor. Son dönemde kredi imkanlarında bir artış var lakin seçimden sonra da devam etmesi büyüme performansı ve sanayici açısından oldukça önemli olacaktır. Özellikle seçim sonrası devlet desteklerinin artması ve kapsamlı bir reform paketi ile ekonomimiz yakın zamanda düzlüğe çıkacağına inancımız tamdır. Diğer önemli sorun, faiz oranlarının yüksek seviyede olması, sanayicinin likiditeye ulaşması açısından hâlâ önemli engel olarak karşımızda duruyor. Kredi faizlerinin düşmesi gerekiyor, fakat bunun için de enflasyonun düşmesi gerekiyor. Önceliğimiz enflasyon oranlarını düşürmek olmalıdır. Küresel piyasalarda daralma göz önüne alındığında Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,6 büyüme performansı ortaya koyması ve 4. çeyrekteki daralmaya rağmen dünyanın en fazla büyüyen 6. ekonomisi olmasının büyüme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle seçim sonrası hem içeriye hem de dışarıya güven telkin etmemiz gerekiyor. Öngörülebilirliğin artması büyüme açısından olumlu bir sinyal olacaktır. Yerel seçim sonrası, 4,5 yıl ülkemizde seçim olmaması, gerek kamu gerekse özel sektörde işlere daha iyi odaklanılarak verimi arttıracak ve uzun dönemde ekonomi de istikrara kavuşacaktır.”

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:22
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