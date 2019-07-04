Asma yaprağını sanat eserine dönüştürdü
DÜZCE(İHA) – Düzce Fatih Ortaokulu Müdürü Şafak Duman, asma yaprağını sanat eserine dönüştürdü.04 Temmuz 2019 Perşembe 13:38
DÜZCE(İHA) – Düzce Fatih Ortaokulu Müdürü Şafak Duman, asma yaprağını sanat eserine dönüştürdü.
Fatih Ortaokulu Müdürü Şafak Duman, asma yaprağı ve yağlı boya kullanarak yaprağı adeta sanat eserine dönüştürdü. Yaprağın üzerine “Elif” ve “Vav” harflerini çizen Duman, yaprağa ayrıca “İnsan Vav gibi doğar Elif gibi ölür” yazarak tüm insanlığa da mesaj vermiş oldu.
YORUM YAZ