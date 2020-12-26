  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Aslolan öğrencinin bu dönemde ne aldığı
Eğitim

Aslolan öğrencinin bu dönemde ne aldığı

İlk ve ortaokul öğrencilerinin karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselilerin 1. dönem notları ise 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek. Eğitim camiasının önceliği ise sağlık...

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:51:00 -
Aslolan öğrencinin bu dönemde ne aldığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini açıkladı.

İhtiyacımız olan tek şey sağlık

Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu ele aldık. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz!”

Değerlendirme daha önemli

Kararı Akit’e değerlendiren, Eğitimci Yazar Ramazan Avcı ise, şunları dile getirdi: “Sınav, öğretim faaliyetlerinde öğretim sonuca ulaşıp ulaşmadığının ölçer. Lakin başarıyla ölçtüğümüz öğrencileri aynı başarıyla değerlendiremiyoruz. 4 Ocak itibariyle yüz yüze yapılacak olan sınavların iptal edilmesi uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın ölçülemeyeceği anlamına gelmemeli. Aslolan öğrencinin bu süreçte neyi alıp, neyi  almadığını doğru değerlendirmektir. Bu değerlendirmenin hızlı yapılabilmesi makbuldür. Önce sağlık diyebilecek zamandayız.”


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar
Dünya

Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar

PILICA uçaksavar füzesi ve topçu sisteminin ilk bataryasının Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi.

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler
Yerel

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler

İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Çinli, öğle vakti eski ortaklarını zorla araca bindirerek kaçırdı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de şartların değiştiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Maraş'a a..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay