Aslolan öğrencinin bu dönemde ne aldığı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sene ortaokul ve liselerle yüz yüze yapılacağı açıklanan sınavlara ilişkin yeni aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin karne notlarının ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden lise öğrencilerinin birinci dönem notlarının ise ikinci dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirleneceğini açıkladı.

İhtiyacımız olan tek şey sağlık

Bakan Selçuk, şöyle devam etti: “Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu ele aldık. Lütfen siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz!”

Değerlendirme daha önemli

Kararı Akit’e değerlendiren, Eğitimci Yazar Ramazan Avcı ise, şunları dile getirdi: “Sınav, öğretim faaliyetlerinde öğretim sonuca ulaşıp ulaşmadığının ölçer. Lakin başarıyla ölçtüğümüz öğrencileri aynı başarıyla değerlendiremiyoruz. 4 Ocak itibariyle yüz yüze yapılacak olan sınavların iptal edilmesi uzaktan eğitim döneminde çocuklarımızın ölçülemeyeceği anlamına gelmemeli. Aslolan öğrencinin bu süreçte neyi alıp, neyi almadığını doğru değerlendirmektir. Bu değerlendirmenin hızlı yapılabilmesi makbuldür. Önce sağlık diyebilecek zamandayız.”