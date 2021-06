Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş ne iş yapıyor? Aslı Aydıntaşbaş hayatı, biyografisi özgeçmişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Milli Uzay Programı istemezükçüleri severleri rahatsız etti. Bu rahatsız olan isiler arasında Aslı Aydıntaşbaş da vardı. Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir uzay yolculuğu eksikti..." ifadelerini kullandı. Peki kim bu Aslı Aydıntaşbaş? Aslı Aydıntaşbaş nerelidir?

Aslı Aydıntaşbaş kimdir?

1973 yılında İzmir'de doğdu. Robert College ve ABD Maine'de Bates College'dan mezun oldu. Aydıntaşbaş, New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı. Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Habertürk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayınlandı. 2011 yılında seçim sezonu CNN Türk'te 2011 Türkiye genel seçimleri'ni için Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programına sundu.

7 Ağustos 2007 yılında Ekim Alptekin ile evli olan Aydıntaşbaş 2008 yılında boşanmıştır. Kendisi reklamcı Defne Aydıntaşbaş'ın kız kardeşidir. Oyuncu Füsun Demirel'in yeğenidir. Ressam Figen Aydıntaşbaş'ın kızıdır.