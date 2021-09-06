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Spor Aslan'ın Dieng ısrarı sürüyor
Spor

Aslan'ın Dieng ısrarı sürüyor

Galatasaray'da orta alana takviye yapmak için çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, El Ahly forması giyen Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:41:00 -
Aslan'ın Dieng ısrarı sürüyor

 
Galatasaray'da orta alana takviye yapmak için çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, El Ahly forması giyen Aliou Dieng için kiralama teklifinde bulundu.

Benfica forması giyen Gedson için şartları zorlayan yönetim, Aliou Dieng için de temaslarını sürdürüyor. Galatasaray, Mısır kulübü El Ahly’e Dieng’i kiralamak için resmi teklifini iletti.

Yönetim 1 yıllık kiralama bedeli için 1.5 milyon euro ve satın alma opsiyonu için 5.5 milyon euroluk bir paket sundu.

Mısır kulübünün vereceği yanıta göre Galatasaray'da orta saha transferinin yol haritası netlik kazanacak.

23 yaşındaki Aliou Dieng, El Ahly’de 92 maça çıkarken, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Malili ön libero, milli takım forması altında ise 12 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

 

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