Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmek istediği öğrenildi. Cimbom'un hedefindeki oyuncunun ise Alexis Sanchez olduğu kaydedildi.
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin hücum hattını bir dünya yıldızıyla güçlendirmek istediği öğrenildi. Cimbom'un hedefindeki oyuncunun ise Alexis Sanchez olduğu kaydedildi.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor.
Hücum yönünden zengin bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, yıldız isimleri takıma kazandırmak istiyor.
Forvet hattına Seferovic'i kazandıran Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı.
Fotomaç'a göre; Galatasaray'ın Alexis Sanchez'e ilgisinin devam ettiği belirtildi.
Bir süredir yıldız oyuncuyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Şilili futbolcuyu takıma kazandırmak istiyor.
Inter'den ayrılması an meselesi olan dünya yıldızının kulübüyle 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
AVRUPA VE GÜNEY AMERİKA'DAN TALİBİ VAR
Ayrıca haberde yer alan bilgiye göre, Marsilya, Sevilla, Barselona, Villarreal ve River Plate'in Alexis Sanchez ile ilgilendiği belirtildi.