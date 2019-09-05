Aslanapa’da hububat alım merkezi oluşturuldu

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hububat alım merkezi oluşturulduğu bildirlidi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Nohut, Buğday, Arpa, Yulaf, Fiğ, Mısır, Ayçiçek, Tritikale, Mercimek, Fasulye, Kanala, Kekik, Haşhaş, Aspir, Çörekotu gibi hububat ve baklagil alım ve satış yerini oluşturduk. Bu alanı oluşturmaktaki amacımız rekabet ortamının oluşması ve üreticimizin daha fazla kazanmasını sağlamak. Cumhuriyet Mahallesi, Orman sokak’da bulunan alanda alım ve satışlarımız çok kısa sürede başlayacaktır. Tüm üreticilerimize bol kazançlar diliyorum’’ diye konuştu.