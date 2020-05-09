  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Aslanapa Hastanesi’ne diş doktoru ve diş röntgen cihazı

Kütahya’nın Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, Aslanapa Devlet Hastanesi’nde diş doktorunun göreve başlayacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 11:28:51 -
Aslanapa Hastanesi’ne diş doktoru ve diş röntgen cihazı

Kütahya’nın Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, Aslanapa Devlet Hastanesi’nde diş doktorunun göreve başlayacağını bildirdi.


AK Parti İlçe Başkanı Cafer Bayrak, yaptığı açıklamada, ’’İl Genel Meclis üyemiz Ali Okumuş ile beraber il Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ı ziyaretimizde ilçemiz ve hastanemizin sorunları hakkında istişarede bulunduk. Verilen hizmetler için teşekkür ederken diş röntgeni cihazının ve diğer ihtiyaçların en kısa zamanda temin edileceğini öğrendik. İnşallah Korana virüs (Covid-19) salgını atlatılınca diş doktorumuz hizmet vermeye başlayacak. İlçemizde Korona virüs (Covid-19) ile ilgili pozitif vaka olmamakla beraber temaslı kişilerin olduğu malesef tespit edilmiş ve izoleye alınmıştır. Bu dönemde lütfen sosyal mesafeye ve maskesiz dolaşmamaya özen gösterelim ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı