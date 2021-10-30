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Spor Aslan'a İkinci Mısırlı
Spor

Aslan'a İkinci Mısırlı

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Galatasaray, gözünü Ocak ayındaki ara transfere çevirdi. Orta alandaki istikrarı hayata geçirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Arsenal'da forma giyen Mısırlı yıldız Muhammed Elneny için düğmeye bastı ve bu transferi bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 14:40:00 - 2021-10-30 15:15:14
Aslan'a İkinci Mısırlı

Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Galatasaray, gözünü Ocak ayındaki ara transfere çevirdi. Orta alandaki istikrarı hayata geçirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, Arsenal'da forma giyen Mısırlı yıldız Muhammed Elneny için düğmeye bastı ve bu transferi bitirdi. Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraflı-tarafsız herkesin takdirini kazanan Elneny'nin Premier Lig'de gerektiği kadar forma şansı bulamadığı ve yine Arsenal'ın kötü gidişi sonrası tekrar İstanbul'a gelmek istediği iddia edildi. Muhammed Elneny, Galatasaray forması giyerse takımdaki Mustafa Muhammed sonrası ikinci Mısırlı oyuncusu olacak. 

Bir yandan Süper Lig'deki mücadelesini sürdüren Galatasaray, diğer yandan da devre arası için kadro takviye çalışmalarına başlamıştı. Cimbom, bu doğrultuda orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.

Aslan, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arsenal'in 29 yaşındaki orta sahası Mohamed Elneny ile anlaşma sağladı. Cimbom, yaz transfer döneminde de Elneny ile anlaşma sağlamış ancak tecrübeli oyuncunun 4 yıllık garanti ücret karşılığı 3.5 milyon Euro yıllık maaş istemesi nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılına kadar devam eden Elneny, 2016 yılında FC Basel'den Arsenal'a 12.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. İngiliz ekibi, Mısırlı futbolcuyu takımdan göndererek maaş yükünden de kurtulmayı hedefliyor.

Öte yandan 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 36 maça çıkan Mısırlı ön libero oyuncusu, 1 gol ve 4 asist ile oynamıştı. 

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