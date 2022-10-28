Aslan sonunda! Üç puanla tanıştı...
Ligde üç haftadır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.
Ligde üç haftadır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.
10. dakikada Oliveira’nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram’ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
13. dakikada Caner Erkin’in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz’da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira’ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı. 45+3. dakikada Oliveira’nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano’da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
46. dakikada Mertens’in indirdiği topta Icardi’nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
53. dakikada Nelsson’un golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
60. dakikada Rashica’nın ortasında Emre Taşdemir kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
70. dakikada Nelsson’un kafasını savunmda Diagne önledi.
74. dakikada Emin’in kafa vuruşu auta gitti.
80. dakikada Mata’nın pasında Icardi’den önce araya giren kaleci topa sahip oldu.
85. dakikada Emre’nin asistinde topla buluşan Mata maçın skorunu belirledi: 0-2
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