  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

(TCMB) Merkez Bankası, bankaları uyardı: Döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekin!

Hangisi daha korkunç: 'Huggy Wuggy' mi, başıboş köpekler mi? Oyun için bile uyarıda bulunan Aile Bakanı, bu teröre neden sessiz?

Rusya Savunma Bakanı duyurdu: Sona erdi

TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..

Hüseyin Baş "beni de alın" diye yalvarmıştı! İlk somut adım Meral Akşener'den geldi

Şaka gibi karar! Arnavutköy’de üç kişiyi tabancayla yaralayan maganda serbest bırakıldı!

"Türkiye Yüzyılı" başladı! Başkan Erdoğan ilk hedefi duyurdu

Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini açıkladı

Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

Hepsinin birer anlamı var! Yerli otomobil TOGG'un renklerinin sırrı ortaya çıktı
Spor Aslan sonunda! Üç puanla tanıştı...
Spor

Aslan sonunda! Üç puanla tanıştı...

Ligde üç haftadır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 21:56:00 -
Aslan sonunda! Üç puanla tanıştı...

Ligde üç haftadır kazanamayan Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisine çıkacak.

10. dakikada Oliveira’nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram’ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

13. dakikada Caner Erkin’in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz’da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira’ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı. 45+3. dakikada Oliveira’nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano’da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

46. dakikada Mertens’in indirdiği topta Icardi’nin kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

53. dakikada Nelsson’un golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

60. dakikada Rashica’nın ortasında Emre Taşdemir kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

70. dakikada Nelsson’un kafasını savunmda Diagne önledi.

74. dakikada Emin’in kafa vuruşu auta gitti.

80. dakikada Mata’nın pasında Icardi’den önce araya giren kaleci topa sahip oldu.

85. dakikada Emre’nin asistinde topla buluşan Mata maçın skorunu belirledi: 0-2

 

Eklemleri güçlendirmek için takviye besinler, vitaminler! Kemiklerinizi ve eklemlerinizi bu doğal tarifle güçlendirin!
Eklemleri güçlendirmek için takviye besinler, vitaminler! Kemiklerinizi ve eklemlerinizi bu doğal tarifle güçlendirin!

Sağlık

Eklemleri güçlendirmek için takviye besinler, vitaminler! Kemiklerinizi ve eklemlerinizi bu doğal tarifle güçlendirin!

Çığır açacak dev keşif! Elektrikli arabalar için kozmik mıknatıs (Tetrataenit) üretilecek!
Çığır açacak dev keşif! Elektrikli arabalar için kozmik mıknatıs (Tetrataenit) üretilecek!

Dünya

Çığır açacak dev keşif! Elektrikli arabalar için kozmik mıknatıs (Tetrataenit) üretilecek!

Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Dut yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu
Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Dut yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu

Kadın - Aile

Sütten 25 kat fazla kalsiyum, ıspanaktan 10 kat fazla demir içeriyor! Dut yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da seri üretim için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açılacak
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da seri üretim için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açılacak

Gündem

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da seri üretim için geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımıyla açılacak

Güneş ve Rüzgar Enerji sistemlerine Türkiye damgası! 2023'te (HES) hizmete girecek
Güneş ve Rüzgar Enerji sistemlerine Türkiye damgası! 2023'te (HES) hizmete girecek

Ekonomi

Güneş ve Rüzgar Enerji sistemlerine Türkiye damgası! 2023'te (HES) hizmete girecek

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Erkan Yolaç'ın son hali
Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Erkan Yolaç'ın son hali

Aktüel

Ünlü sunucu Erkan Yolaç'tan kötü haber! Erkan Yolaç'ın son hali

Şenol Güneş'e şok tepki!
Şenol Güneş'e şok tepki!

Spor

Şenol Güneş'e şok tepki!

Şenol Güneş, Galatasaray'ı fena karıştırdı!
Şenol Güneş, Galatasaray'ı fena karıştırdı!

Spor

Şenol Güneş, Galatasaray'ı fena karıştırdı!

Tarihi keşif, milyonları ilgilendiriyor! Bor moleküllerinin anti kanser özelliklerini keşfettik!
Tarihi keşif, milyonları ilgilendiriyor! Bor moleküllerinin anti kanser özelliklerini keşfettik!

Teknoloji

Tarihi keşif, milyonları ilgilendiriyor! Bor moleküllerinin anti kanser özelliklerini keşfettik!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23