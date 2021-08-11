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Gündem

Aslan nüfusu tehlike altında

Afrika'daki vahşi aslanların nesillerinin doğal yaşam alanı kaybı ve avlanmadan ötürü hızla tükenmekte olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 07:39:00 -
Aslan nüfusu tehlike altında

Dünya Hayvanları Koruma Topluluğu Yaban Hayatı Kampanya Yöneticisi Edith Kabesiime, "10 Ağustos Dünya Aslan Günü" münasebetiyle düzenlenen çevrim içi toplantıda son 25 yılda kıtadaki aslan nüfusunun şiddetli şekilde gerilediğini söyledi.

Kabesiime, "Afrika'da çok sayıda aslan, yaşam alanlarının daralması, arazilerin bölünmesi, yabani hayvan ticareti, vahşi hayvan eti kaçakçılığı ve insani çatışmalar nedeniyle öldü" diye konuştu.

Bu durum değiştirilmediği takdirde, Afrika'nın artık hayvanseverler için turistik bir merkez olmayacağını belirten Kabesiime, devletlerin yabani hayvan ticaretini durdurmak için acilen katı tedbirler alması gerektiğini ifade etti.

Afrika'da yaklaşık 100 yıl önce 200 bin olan aslan nüfusunun şu anda 20 bine kadar gerilediği tahmin ediliyor.

Aslan nüfusunun en büyük tehdit altında olduğu bölgenin Batı Afrika olması dikkati çekiyor.

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