Aslan, Muslera’yı bekliyor

Milli ara sonrası liglere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rizespor galibiyeti sonrası büyük bir moralle milli araya giren Galatasaray’da gözler şimdi Pazar günü oynanacak olan İttifak Holding Konyaspor maçına çevrildi. Sarı-Kırmızılıların Nef Stadı’nda konuk edeceği rakibi öncesi kaptan Fernando Muslera’nın takıma geç katılacak olması büyük endişe oluşturuyor.

Galatasaray'da, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesinde Fernando Muslera’yı yine zorlu bir yolculuk bekliyor. Milli takım kampında olan Uruguaylı kaleci, pazar günü oynanacak maçtan saatler önce İstanbul'da olacak.

Galatasaray'da Muslera’yı yine zorlu bir maraton bekliyor. Uruguaylı eldiven, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesinde İstanbul'a gelmek için yoğun çaba sarf edecek.

Muslera, 15 Ekim'de Brezilya'ya karşı 03.30'da oynanacak karşılaşmada görev alacak.

Sarı kırmızılılar ise İttifak Holding Konyaspor'u 17 Ekim Pazar günü 16.00'da konuk edecek.

Brezilya maçından sonra dönüş yolculuğuna başlayacak tecrübeli kalecinin, 16 Ekim’i, 17 Ekim’e bağlayan gece İstanbul’a geleceği öğrenildi.

İttifak Holding Konyaspor maçına sayılı saatler kala Türkiye'de olacak Muslera’nın, antrenman yapmadan kaleyi koruması bekleniyor.