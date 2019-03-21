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Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, “Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız”diyerek Karaköprülülerden destek istedi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:33
Aslan, ‘Karanlıkköprü’ olmayacak

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, “Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız”diyerek Karaköprülülerden destek istedi.


Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, kendisine destek vermek amacıyla toplanan kalabalığa yönelik yaptığı konuşmada, Karaköprü için üç temel amaçlarının olduğunu söyleyerek, “Karanlıkköprü değil Karakörü, her eve ekmek ve yalan talan dolan yok projelerimiz ile geliyoruz” dedi.


"Karanlık köprü olmayacak"


Bütün Karaköprülülerin kendisi için eşit olduğunu söyleyen Esssum Aslan, “Karaköprü’nün hepsi benim akrabalarımdır. Bizim üç tane önemli sözümüz var. Birincisi Karanlıkköprü değil Karaköprü için biz hazırız. Karaköprü’de günde altı saat elektrik kesiliyor. Bir belediye başkanı elektrik kesintisinin önüne geçebilir mi, evet geçebilir ”diye konuştu.


"Yalan, dolan ve talan olmayacak"


Vatandaşların geçim sıkıntılarıyla cebelleştiğini belirten Aslan, “Her eve ekmek her eve sağlıklı ekmek. Bizim şu anda pazarlardaki en büyük muhalefetimiz patates, soğan, biber ve patlıcan. Fakir fukara evine isot alıp götüremiyor. Demek ki biz her eve ekmek vaadiyle yola çıkacağız. Üçüncüsü artık yalan talan ve dolana karnımız tok. Biz sizlerin malınıza sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:33
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