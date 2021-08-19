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Spor

Aslan, İstanbul'a bıraktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers’a konuk olan Galatasaray sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak rövanşı İstanbul’a bıraktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 21:51:00 -
Aslan, İstanbul'a bıraktı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers’a konuk olan Galatasaray sahadan 1-1’lik skorla ayrılarak rövanşı İstanbul’a bıraktı.
Temsilcimizin golünü 26. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken, Randers’in golünü ise 54. dakikada Frederik Lauenborg kaydetti.
Maçın rövanşı 26 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak

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