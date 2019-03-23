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Aslan, “Belediyeyi sizden biri olarak yöneteceğim”

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, ‘Karaköprü’ye halktan biri başkan olacak ve onların sahibi olduğu belediyeye bekçilik yapacak” dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:51
Aslan, “Belediyeyi sizden biri olarak yöneteceğim”

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, ‘Karaköprü’ye halktan biri başkan olacak ve onların sahibi olduğu belediyeye bekçilik yapacak” dedi.


Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Essum Aslan, Karaköprü’de Karaköprü halkı ve esnafını ziyaret etmeye devam ediyor. Karaköprü’de kırsal ve merkez mahallelerde sıkmadık el bırakmayan Aslan, gittiği her yerde vatandaşların sorunlarını dinliyor. Aslan,“Karaköprü’ye sizden birinin başkan olması için desteklerinizi bekliyorum” şeklinde konuştu.


İstişareye dayalı yönetim


Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü ilçesinde var olan sorunların çözümü için Belediye Başkan Adayı olduğunu söyleyen Essum Aslan, Karaköprü’de şeffaf ve halk temelli bir belediyecilik yapacağını belirterek, “Ben sizlerin desteğiyle belediye başkanı seçildiğimde yine sizlerin desteğiyle, ortak akıl ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışı benimseyeceğim” diyerek Karaköprülü esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:51
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