0553 313 94 23

ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, İstişari Kurulu kurulduğu ve özel sektörün önünü açmak için bütün kesimlerin dinleneceğini açıklamasına iş dünyasından destek yağıyor. ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, “Ekonomik dirilişimize vesile olacak bu krizden de millet olarak alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” açıklaması yaptı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:47
ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerinin ve önerilerinin dinleneceği İstişare Kurulu’nun kurulacağını ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamaları, sektörden tam destek aldı.

‘SÜRECİ MASAYA YATIRMALIYIZ’

Bu süreçte iş dünyasının devletinin ve milletinin yanında olması gerektiğini belirten Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, iş dünyasının da görüşleri alınarak ABD ile yaşanılan sürece ilişkin gereken tepkinin verileceğini açıkladı. Hükümetimiz bu yaklaşımı göstermişken, iş dünyası olarak bizler de bir araya gelerek süreci masaya yatırmalıyız. Devletimize ve milletimize bu süreçte nasıl yardımcı olabiliriz diye ortak kararlar almalıyız.

Bunu da bir an önce gerçekleştirmeliyiz. ASKON olarak bu konuda tüm iş dünyası STK’larına, ticaret ve sanayi odalarına, iş meclislerine, odalara, barolara, iş dünyası örgütlerine özellikle sesleniyoruz. Biz inanıyoruz ki, bu birliktelik, nasıl bir dayanışma içinde olduğumuzun somut bir göstergesi olsun. Birlikte yapılacak organize çalışmalar ile sürece etkimizin ve katkımızın ülke menfaatleri doğrultusunda son derece yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız. Biz istikbal ve istiklali önceleyen tüm kuruluşlarımızın bu çağrıya tepkisiz kalmayacağını düşünüyor, ekonomik dirilişimize vesile olacak bu krizden de millet olarak alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:47
  1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  2. askon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'nın sözde köy sorumlusunun cezası beli oldu
    1. Terör örgütü PKK'nın sözde köy..
    2. Terör örgütü PKK, 52 Kürt siyasetçiyi..
    3. ABD gazetesinden 'Türkiye NATO'dan..
    4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi drone..
    5. İşte "Türkiye ekonomisinin düzeleceği..
    6. Başlarına 14 milyon TL ödül konulan 18..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan..
    8. Putin'den K. Kore liderine..
    9. Yabancılara konut satışı patladı!..
    10. Kocaeli'de terör operasyonu: 3 kişi..
    11. Amerika'nın yaptırımlarına 533 milyon..
    12. Eş zamanlı operasyonlarda binlerce..
    13. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
    14. K. Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren..
    15. Mevlüt Çavuşoğlu: Herkes dolardan..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik..
    17. Çocukların bulduğu su, köylüleri..
    18. 'O kimseyi incitmez' dediği oğlu eceli..
    19. Nihat Genç CHP'yi bombaladı! "Muharrem..
    20. Bakan Pekcan: Karşılık vereceğiz
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?