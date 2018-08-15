ASKON: Alnımızın akıyla çıkacağız

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, özel sektörün önünü açmak amacıyla bütün kesimlerin fikirlerinin ve önerilerinin dinleneceği İstişare Kurulu’nun kurulacağını ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamaları, sektörden tam destek aldı.

‘SÜRECİ MASAYA YATIRMALIYIZ’

Bu süreçte iş dünyasının devletinin ve milletinin yanında olması gerektiğini belirten Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, iş dünyasının da görüşleri alınarak ABD ile yaşanılan sürece ilişkin gereken tepkinin verileceğini açıkladı. Hükümetimiz bu yaklaşımı göstermişken, iş dünyası olarak bizler de bir araya gelerek süreci masaya yatırmalıyız. Devletimize ve milletimize bu süreçte nasıl yardımcı olabiliriz diye ortak kararlar almalıyız.

Bunu da bir an önce gerçekleştirmeliyiz. ASKON olarak bu konuda tüm iş dünyası STK’larına, ticaret ve sanayi odalarına, iş meclislerine, odalara, barolara, iş dünyası örgütlerine özellikle sesleniyoruz. Biz inanıyoruz ki, bu birliktelik, nasıl bir dayanışma içinde olduğumuzun somut bir göstergesi olsun. Birlikte yapılacak organize çalışmalar ile sürece etkimizin ve katkımızın ülke menfaatleri doğrultusunda son derece yararlı olacağı kanaatini taşımaktayız. Biz istikbal ve istiklali önceleyen tüm kuruluşlarımızın bu çağrıya tepkisiz kalmayacağını düşünüyor, ekonomik dirilişimize vesile olacak bu krizden de millet olarak alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.