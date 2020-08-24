Askıya alındı! 'Rejim heyetinde tespit edildi' iddiası

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının üçüncü turu yapılacaktı. 45 kişilik yazım kurulunda 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlenmesi nedeniyle, yapılacak turun askıya alındığı bildirildi.

Muhalifler ise İstanbul'da yapılan testlerinin tümünün negatif çıktığını açıkladı.

Toplantılarda muhaliflerin eş başkanlığını yapan eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Hadi el Bahra, sabah gerçekleştirilen ilk oturumdan sonra heyeti ile Birleşmiş Milletlerden ayrıldı.

"Halkımız gerçek bir acı ile karşı karşıya"

Bu sabah üçüncü tur görüşmelerinin olumlu bir havada başladığını ifade eden Hadi el Bahra, müzakerelerin olumlu istişarelerle başladığını, bütün taraflardan heyet üyelerinin toplantıların çekirdek gündemiyle ilgili söz aldığını, Anayasa Komitesi çalışmalarında mümkün olan en kısa zamanda ilerleme kaydedilmesi konusunda kararlı olduklarını, çünkü Suriye'deki halklarının gerçek bir acı ve sefalet ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Komite toplantılarından başarılı bir sonuç alınması için Cenevre'de sonuna kadar hazır bulunacaklarını vurgulayan Bahra, Komite üyeleri arasında ise 3 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğinin kendilerine iletildiğini belirtti.

Bahra, koronavirüs olduğu belirlenen kişilerin Komitenin hangi kanadından olduğunun ve kimliklerinin kendilerine açıklanmadığını söyledi.

Muhaliflerin testleri negatif çıktı

Birleşmiş Milletlerin önerilerini ve İsviçre'deki koronavirüs düzenlemelerini takip edeceklerini kaydeden Bahra, muhalefet heyetinin İsviçre'ye gelmeden önce İstanbul'da test yaptırdığını ve sonuçların negatif çıktığını, öte yandan, İsviçre'ye gelişlerinde de diğer heyetlerle test yaptırdıklarını bildirdi.

'Koronavirüs rejim heyetinde tespit edildi' iddiası

Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarını temsil eden 15 kişilik yazım ekibinin bir üyesi, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in kendilerine 3 üyede koronavirüs çıktığını teyit ettiğini bildirdi.

Muhalif kaynaklar ise koronavirüs olduğu belirlenen 3 kişinin Şam'dan gelen heyette bulunduğunu belirtiyor.

Toplantılar sürecek mi?

BM'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Pedersen'in İsviçreli makamlarla yapacağı görüşmelerden sonra toplantıların sürüp sürmeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

İsviçre'deki koronavirüs düzenlemelerine göre, Kovid-19 tespit edilen kişilerle temas edenlerin 10 gün karantinaya alınması icap ediyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de başta muhalifler olmak üzere heyet üyeleri ile bir araya gelmişti.

Esed rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalefeti temsilcilerinden oluşan ve 15'er kişiden meydana gelen anayasanın yazımından sorumlu "küçük grup" üyeleri 9 ay gibi uzun bir aranın ardından bugün Cenevre'de yeniden görüşmüştü.