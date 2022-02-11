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Medya Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli’yi kim oynuyor?
Medya

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli’yi kim oynuyor?

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu'nun ardından Hacı Bayram Veli'nin hayatının anlatıldığı Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli serinin ikinci dizisi ekranlara ilk bölümüyle geldi. Diziyi takip edenler ise Hacı Bayram Veli karakterini kimin oynadığını araştırıyor. Peki, Hacı Bayram Veli karakterini kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2022-02-11 21:17:00 -
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli’yi kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında önemli bir yapım daha yerini aldı. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli ilk bölümüyle ilgi çekti. Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız'ın kaleme aldığı "Hacı Bayram Veli Aşkın Yolculuğu" dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Hüseyin Soysalan, Sena Çakır, Atakan Yarımdünya, Kemal Başar, Sinan Albayrak, Fırat Topkorur, Derda Yasir Yenal, Aydın Sigalı, Latif Koru yer alıyor. Peki, Hacı Bayram Veli karakterini kim oynuyor?

Hacı Bayram-ı Veli kimdir?

Hacı Bayram-ı Veli, Türk mutasavvıf ve şair. Safevî Tarikâtı büyüklerinden Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin talebelerinden olan Şeyh Hâmid Hâmid’ûd-Dîn-i Veli'nin müridi ve Bayramîyye Tarikâtı'nın kurucusudur. Türbesi, Ankara'da Hacı Bayram Câmii'nin bitişiğinde bulunmaktadır.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli’yi kim oynuyor?

Hacı Bayram-ı Veli'nin gerçek ismi "Numan bin Ahmed" 'dir. Doğum ismi, Numan bin Ahmed, lâkâbı "Hacı Bayram"dır. Dizide Molla Numan karakterini Burak Sevinç oynuyor.

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