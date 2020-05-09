“Askıda fatura” uygulaması İzmir’de de başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulamasını, halktan gelen talep üzerine İzmir’de de hayata geçiriyor. Küresel salgında ekonomik zorluk yaşayan ailelerin su faturaları İzmir dayanışmasıyla ödenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle işini ve gelirini kaybeden, bu süreçte ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere desteğini sürdürüyor. Bir yandan belediye olanaklarını desteğe ihtiyaç duyan aileler için seferber eden, diğer yandan kentli dayanışması adına önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez İstanbul’da başlayan “askıda fatura” uygulamasını İzmir’e taşıyor. Aylık su faturalarını ödeyemeyenler ile bu faturayı ödemek isteyenler dijital platformda buluşacak.

“Veren el alan eli görmeden”

Pandeminin neden olduğu ekonomik sıkıntıların etkisini azaltmak için mart ayının başında “Biz Varız” diyerek dayanışma ağını kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu konuda birçok ilke imza attı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Veren el alan eli görmeyecek” ilkesiyle başlattığı dayanışma kampanyası çığ gibi büyüdü. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi, Maskematik, üreticilere destek, gönüllü imece kampanyası, seyyar pazar, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve kalacak yer, 65 yaş üstü ile 18-20 yaş arasına ücretsiz iletişim desteği, kadına şiddeti önlemek için destek hattı ve kadın misafirhanesi gibi uygulamalarla Türkiye’de örnek oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “askıda fatura” uygulamasının İzmir’de başlatılması talimatı verdi. Önümüzdeki haftadan itibaren “askıda fatura” uygulaması İzmir’de başlayacak ve durumu iyi olanlar ödenemeyen su faturalarını başta ihtiyaç sahibi vatandaşların faturaları olmak üzere internet uygulaması üzerinden kapatacak.

Başkan Tunç Soyer, İstanbul’da başlayan kampanyanın büyümesi üzerine İzmirlilerden de talep geldiğini belirterek şunları söyledi: “Ortaya çıkan krizin ilk gününden beri İzmirliler olarak örnek bir dayanışma tablosu çizdik. İmkanı olanla desteğe ihtiyaç duyanı buluşturma çağrımız beklediğimizin de üzerinde karşılık buldu. Halkın Bakkalı üzerinden satın alınan on binlerce gıda paketi ihtiyaçlı ailelere ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediyor. Aynı şekilde Ramazan ayının başından bu yana dijital platform üzerinden sayısı iki 100 bini aşan iftar yemeğinin dağıtımına aracı olduk. Korona virüs salgını nedeniyle üreticinin ürününün dalında kalmaması için gençlere meyve hasadına gönüllü destek çağrısı yaptık. Yüzlerce gencimiz koşarak geldi. Bununla da yetinmeyen hemşehrilerimiz dayanışmayı yeni bir boyuta taşımak için ‘askıda fatura’ uygulamasını hayata geçirmemizi istedi. Onlarla gerçekten iftihar ediyorum. Bu zor günlerde çalışamayan, evine ekmek götüremeyen hemşehrilerimizin su faturalarının ödenmesi konusunda inisiyatif alma talebinde bulunan İzmirlilere de, bu uygulamaya ilham veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da teşekkürlerimi sunuyorum.”

Uygulama nasıl olacak?

İzmir Büyükşehir Belediyesinin “askıda fatura” uygulaması ile ekonomik sıkıntı yaşayan İzmirliler ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydediyor. Onlara destek olmak isteyenler ise aynı sistem üzerinden dilediği faturayı seçerek ödeme yapabiliyor. Uygulama kapsamında bu zorlu süreçte işyerleri kapanan, ekonomik sıkıntıya düşen esnafın ödenemeyen ilan-reklam vergi borçları da örnek olması beklenen bir esnaf dayanışmasıyla ödenebilecek. Askıda fatura uygulamasına şu linkten ulaşılabilecek: https://www.bizizmir.com/askidafatura