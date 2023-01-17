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Medya Askerlikle ilgili bomba gelişme! Yeni sistem tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu
Medya

Askerlikle ilgili bomba gelişme! Yeni sistem tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında bedelli askerlik için 120-140 bin arasında kontenjan açıldığını ama başvuruların 225 bini bulduğunu belirtti. Buna göre, yaklaşık 100 bin kişi kuraya kalacaktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 13:08:00 -
Askerlikle ilgili bomba gelişme! Yeni sistem tüm Türkiye'ye böyle duyuruldu

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında bedelli askerlik için 120-140 bin arasında kontenjan açıldığını ama başvuruların 225 bini bulduğunu belirtti. Buna göre, yaklaşık 100 bin kişi kuraya kalacaktı.

Ancak Aydemir, ‘şartların zorlanarak’ başvuran herkesin bedelliye kabul edileceğini ifade etti.

Yazıda, müracat edip parasını yatıranların önümüzdeki yılın değil, bir önceki yılın ücretleri üzerinden askere alınacağı; yıl sonuna kadar müracaatını yapıp kanun gereği iki ay içinde parasını yatırmayanlarsa yeni ücrete ve şartlara tabi olacağı aktarıldı.

Müracat sonuçları yarın açıklanacak.

Bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak duyurulmuştu.

 

 

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