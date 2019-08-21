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Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

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21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması nasıl yapılır 2019, askerlik borçlanması hesaplama 2019, askerlik borçlanması nasıl yapılır 2019, askerlik borçlanmasını devlet ödeyecek, askerlik borçlanması hesaplama, askerlik borçlanması ne kadar geriye çeker, askerlik borçlanması ödeme şekli, askerlik borçlanması nedir? soruları en sık sorulan soruların başında gelmekte ve cevabı en çok merak edilen konuların başında yer almakta.

Askerlik borçlanması nasıl olur? Emekli aylığını düşürmeyecek aksine yükseltecek en basit çözüm prime esas kazanç tutarının yüksek gösterilmesi. Prof. Dr. Cem Kılıç BağKur askerlik borçlanmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. SGK’ya yüksek ücret seviyesinden prim yatırmak. Dolayısıyla çalışanların sık sık kendi adlarına SGK’ya yatırılan primleri takip etmeleri gerekiyor. İşverenlerinin gerçek ücretleri üzerinden prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmek sigortalı açısından çok önemli. Aksi takdirde, emeklilikte hayal kırıklığı yaşanabilir. Emekli aylığını yükseltecek bir diğer yöntem ise Ocak 2000 dönemi öncesi askerlik ve doğum borçlanmaları. Bu dönem için borçlanma yapılırsa, bir de tavandan yani en yüksekten ödeyerek borçlanılırsa emekli aylığını yükseltmek mümkün. Askerlik borçlanmasının emekli aylığına etkisi, prim ödeme gün sayısı, askerlik dönemi ve göstergeye bağlı değişiyor.

 

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
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