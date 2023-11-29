Askerlik borçlanması nasıl yapılır?

Askerlik borçlanması sayesinde vatandaş sanki askerlik zamanı süresince çalışmış sayılıyor gibi SGK prim süresine ekleme yapılır ve böylelikle beklenildiğinden daha erken bir şekilde emeklilik sağlanır. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, askerlik borçlanması hakkında şu bilgileri verdi:

İşe girmeden askerlik yaptıysanız...

“İlk işe girdiğiniz tarihten önce askerlik yaptıysanız başlangıcınız geri çeker. Örneğin 1995’te işe girdiniz ama 1993’te askerlik yaptınız diyelim. 1995’ten geriye askerlik süresince çekecek. 6 ise 6 ay, 18 ay ise 18 ay... Bu da pirim gününde düşmeye sebep olacak ve borçlanma süreniz kadar başlangıcınızı geri çekip daha erken emekli olmanızı sağlayacak.

İşe girdikten sonra askerlik yaptıysanız...

Askerliğinizi ilk işe girdiğiniz tarihten sonra yaptıysanız... 1995’te işe girdiniz, askerliği de 1997’de yaptınız diyelim. Bu size sadece prim gün sayısı olarak geri dönüyor, başlangıcınızı geriye çekmiyor.

Aralıktan sonra zamlanacak

Her borçlanma gibi askerlik borçlanmaları da zamlanır. Asgari ücrete zam geldiği zaman sizin borçlanmanıza da zam gelecek. Aralık sonuna kadar başvurunuzu yaparsanız gelecek zamlardan etkilenmezsiniz.

Profesyonel destek alın

Askerlik borçlanması sayesinde, bazı dönemlerde 300-400 gün geriye çektiği için erken emekli olabiliyorsunuz. Ben bu askerlik borçlanmasını kaç paradan ödeyeceğim? Asgariden mi ödeyim iki katından mı ödeyim? Maaşa getirisi ne? Benden götürüsü var mı? Askerliğimin tamamını mı ödeyim, 3 ayını mı ödeyim? Bu gibi sorularınız için profesyonel danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye ediyorum.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO