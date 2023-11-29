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Ekonomi Askerlik borçlanmasını yapın, emekliliğinize bakın!
Ekonomi

Askerlik borçlanmasını yapın, emekliliğinize bakın!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 14:58:20 - 2023-11-29 14:58:19
Askerlik borçlanmasını yapın, emekliliğinize bakın!

Vatandaşların çoğu askerlik süresini sigorta süresine bağlamak için gayret göstererek emeklilik planı yaparken bu konuda uzmanlar da önerilerde bulunuyorlar.

Askerlik borçlanması tam anlamıyla askerlik görevini ifa etmiş olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının askerlik sürelerini borçlanarak sosyal güvenlik sistemlerindeki emekliliklerine erken hak kazanabilmek amacıyla prim günlerine ekleyebilmelerini sağlayan bir avantajdır.

Bu sayede vatandaş sanki askerlik zamanı süresince çalışmış sayılıyor gibi SGK prim süresine ekleme yapılır ve böylelikle beklenildiğinden daha erken bir şekilde emeklilik sağlanır. 

Vatandaşların çoğu askerlik süresini sigorta süresine bağlamak için gayret göstererek emeklilik planı yaparken bu konuda uzmanlar da önerilerde bulunuyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, askerlik borçlanması hakkında şu bilgileri verdi:

İşe girmeden mi yaptınız?

“İlk işe girdiğiniz tarihten önce askerlik yaptıysanız başlangıcınız geri çeker. Örneğin 1995’te işe girdiniz ama 1993’te askerlik yaptınız diyelim. 1995’ten geriye askerlik süresince çekecek. 6 ise 6 ay, 18 ay ise 18 ay... Bu da pirim gününde düşmeye sebep olacak ve borçlanma süreniz kadar başlangıcınızı geri çekip daha erken emekli olmanızı sağlayacak.

Askerliğinizi ilk işe girdiğiniz tarihten sonra yaptıysanız... 1995’te işe girdiniz, askerliği de 1997’de yaptınız diyelim. Bu size sadece prim gün sayısı olarak geri dönüyor, başlangıcınızı geriye çekmiyor.
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