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Gündem Askerlerin cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti
Gündem

Askerlerin cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti

Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı yönetmelikle subay, astsubay olacakların cinsel hayatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:06:00 -
Askerlerin cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti

Milli Savunma Bakanlığı, yayınladığı yönetmelikle subay, astsubay olacakların cinsel hayatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, “Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınladı.

Yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.

23 Mart tarihli yönetmelikte “Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak” ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.

Maddenin yeni hali şöyle oldu: 

“i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak.”

“j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.”

“Kız arkadaşıyla yaşayamaz”

Yönetmeliğe göre, askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamıyor. Heteroseksüellik yani sadece karşı cinse ilgi duymak dışında, gey, lezbiyen, biseksüellik gibi sapkın eğilimleri olan adaylar kabul edilmiyor.

 

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