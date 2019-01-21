Askeri üsse saldırı: 100'den fazla asker öldü Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Taliban bir askeri üssü hedef aldı. Olayda 100'den fazla askerin öldüğü belirtildi.

Afganistan'da bir askeri üssü hedef alan Taliban'ın 100'den fazla askeri öldürdüğü açıklandı. Bakanlık'tan açıklama Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düzenlenen saldırıda 100'den fazla askerin öldüğü belirtildi. Saldırıda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedildi. Saldırının Taliban tarafından düzenlendiği belirtildi. Ayrıntılar geliyor...

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