Askeri tören sırasında saldırı En az 100 kişi öldü Ölenlerin yarısından fazlası subay

Suriye’nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında 100’den fazla kişi öldü, 240 kişi de yaralandı. Beşşar Esed yönetiminin haber ajansı SANA’ya göre, Savunma Bakanlığına dayandırılan haberde, patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen “terör saldırısında” onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

YARISINDAN FAZLASI SUBAYLAR

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, “Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı” ifadesi kullanıldı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada saldırıda ölenlerin yarısından fazlasının subaylar olduğu belirtildi. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas’ın, saldırıdan dakikalar önce töreni terk ettiği açıklandı. Suriye rejimi, saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

BM: ENDİŞE VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, hem Suriye’deki askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan saldırı hem de Suriye ordusunun misilleme saldırılarından derin endişe duyduğu bildirildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. “Genel Sekreter, aynı zamanda Suriye ordusunun Suriye’nin kuzeybatısının farklı yerlerinde düzenlediği misilleme saldırılarından da derin endişe duyuyor” diyen Dujarric, ülke genelinde ateşkesin siyasi çözüm için gerekli olduğunu kaydetti. Dujarric, Guterres’in Suriye’de her türlü şiddeti kınadığını ve taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığını dile getirdi.

İdlib’e intikam saldırısı

Suriye’nin İdlib kenti kırsalında rejim güçlerinin top atışında 8 sivil öldü, 38 kişi de yaralandı. Rejim güçlerinin topçu birlikleri, İdlib şehrinin kırsalında yer alan Cisr eş-Şuğur ile Eriha ilçelerindeki Mozara, Seremin, Hanbüşiye, Mahmbel, Bara, Mecdelya ile Deir Sinbel köylerini bombaladı. Bölgedeki sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, rejim saldırılarında, biri çocuk, biri kadın toplam 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu 38 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılar, Beyaz Baretliler ve çevre halkı tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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