Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü?

Savunma sanayiindeki yerli devrim ve stratejik derinlik, Türkiye’yi olası bir çatışmada İsrail karşısında mutlak güç yapıyor.

Orta Doğu’da 2026 yılı itibarıyla jeopolitik fay hatları kırılırken, bölgenin iki ana aktörü olan Türkiye ve İsrail arasındaki askeri güç dengesi hem müttefikler hem de rakipler tarafından yakından takip ediliyor. Modern savaşın değişen doğası (hibrit savaş, İHA sürüleri ve mühimmat bağımsızlığı) göz önüne alındığında, Türkiye’nin İsrail karşısındaki üstünlüğü sadece sayısal bir veri değil, stratejik bir gerçeklik olarak öne çıkıyor.

İşte Türkiye’nin askeri olarak İsrail’den üstün olmasının temel nedenleri:

1. Stratejik Derinlik ve Coğrafi Geçirmezlik

Askeri stratejide "derinlik", bir ülkenin saldırıları absorbe etme ve lojistik hatlarını koruma yeteneğidir.

İsrail'in Zayıflığı: İsrail, yaklaşık 22 bin kilometrekarelik bir alana sahip "mikro" bir devlettir. Bu darlık, İsrail’in tüm hayati altyapısının (havalimanları, enerji santralleri, limanlar) tek bir füze yağmuruyla felç olabileceği anlamına gelir. İsrail’in geri çekilebileceği bir "arka bahçesi" yoktur.

Türkiye'nin Gücü: 783 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye, devasa bir stratejik derinliğe sahiptir. Orduyu farklı bölgelere yayma, lojistik merkezleri güvenli iç kesimlere taşıma ve saldırı altındayken bile karşı operasyon yönetme kabiliyeti Türkiye’yi yıkılmaz bir kale yapmaktadır.

2. Savunma Sanayiinde Tam Bağımsızlık: "Milli Teknoloji Hamlesi"

İsrail ordusu (IDF) teknolojik olarak ileri görünse de, mühimmat ve yedek parça konusunda neredeyse tamamen ABD tedarik zincirine bağımlıdır. Uzun süreli bir savaşta Washington’dan gelecek kargo uçakları durduğunda, İsrail’in savaşma kapasitesi hızla tükenir.

Yerlilik Oranı: Türkiye, 2026 itibarıyla %85’i aşan yerlilik oranıyla kendi mühimmatını, kendi füzelerini ve kendi platformlarını üreten bir güçtür.

SİHA ve İHA Ordusu: Bayraktar TB3, Kızılelma ve Anka-3 gibi platformlar, Türkiye’ye dünyada eşi benzeri olmayan bir "havadan deniz ve kara baskısı" yeteneği kazandırmıştır. İsrail’in pahalı "Iron Dome" (Demir Kubbe) sistemi, tanesi bin dolara mal olan binlerce kamikaze İHA’nın aynı anda saldırdığı bir "doygunluk saldırısı" karşısında teknik olarak çökebilecek bir yapıdadır.

Mühimmat Çeşitliliği: SOM seyir füzeleri, Atmaca gemisavar füzeleri ve Gökdoğan/Bozdoğan hava-hava füzeleri ile Türkiye, hiçbir dış güce sormadan hedef imha etme yeteneğine sahiptir.

3. Personel Gücü ve Gerçek Muharebe Deneyimi

Türkiye, NATO’nun en büyük ikinci ordusu olmasının yanı sıra, son 40 yıldır asimetrik ve konvansiyonel savaşın her türlüsünü sahada bizzat tecrübe etmiştir.

Karşılaştırma Faktörü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF)

Aktif Personel ~485.000 Profesyonel Kadro ~170.000 (Büyük oranda zorunlu askerlik)

Saha Deneyimi Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan, Karabağ Gazze ve Lübnan (Şehir içi ve yer altı)

Lojistik Kabiliyet Kıtalararası operasyon ve ikmal gücü Sınırlı ve dışa bağımlı

Seferberlik Gücü ~2 Milyon (Eğitimli yedekler) Sınırlı iş gücü kaybı riski

İsrail ordusu daha çok "savunma ve nokta operasyonu" odaklı bir doktrine sahipken; Türk ordusu, geniş alan hakimiyeti sağlayan, zırhlı birliklerin hava unsurlarıyla koordinasyonunu en üst düzeyde yöneten bir "taarruz" gücüdür.

4. Mavi Vatan: Denizlerdeki Mutlak Hakimiyet

İsrail Donanması, kıyı savunması ve doğal gaz platformlarını koruma odaklı küçük bir güçtür. Türkiye ise "Mavi Vatan" doktrini ile açık denizlerde bayrak gösteren bir donanmaya dönüşmüştür.

TCG Anadolu: Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Türkiye’ye Akdeniz’in herhangi bir noktasından İsrail’in kıyı şeridine baskı kurma imkanı verir.

Milli Denizaltı ve Fırkateynler: İ-Sınıfı fırkateynler ve yerli denizaltı projeleri (Piri Reis sınıfı), İsrail’in denizdeki ikmal hatlarını kesebilecek ve limanlarını abluka altına alabilecek kapasitedir.

5. Beşinci Nesil Savaşçı: KAAN ve Özgür Projesi

İsrail’in F-35’lerine karşı Türkiye, kendi beşinci nesil milli muharip uçağı KAAN’ı devreye alarak oyunun kurallarını değiştirmiştir. Ayrıca mevcut F-16 filosunu "Özgür" projesiyle yerli aviyonik ve radarlarla donatan Türkiye, uçaklarının yazılım kontrolünü tamamen elinde tutmaktadır. Bu, herhangi bir elektronik müdahale veya "düğmeye basarak devre dışı bırakma" riskini ortadan kaldırmaktadır.

Sonuç Olarak: İsrail'in askeri gücü bir "cam fanus" gibidir; dışarıdan gelen destek kesildiğinde veya dar bir alanda yüksek yoğunluklu saldırıya maruz kaldığında kırılganlaşır. Türkiye ise devasa coğrafyası, bağımsız savunma sanayii ve savaşçı geleneğiyle sadece bölgeyi değil, kıtaları etkileyebilecek bir askeri disipline sahiptir. Olası bir çatışmada Türkiye’nin sanayi kapasitesi ve dayanıklılığı, İsrail’in teknolojik parıltısını geride bırakacaktır.

Daily Ummah