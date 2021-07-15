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Gündem Askeri kamp alanında korkutan olay
Gündem

Askeri kamp alanında korkutan olay

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan askeri kamp alanındaki çamlık alanda çıkan yangın korkuttu. Yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:02:00 -
Askeri kamp alanında korkutan olay

Yangın, saat 18.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki askeri kamp alanında çıktı.

Ormanlık alandaki çam ağaçları, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arasöz ile orman işçisi sevk edildi.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için için soruşturma başlatıldı.

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