Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?

Dönemsel uzlaşmalar dışında çoğu zaman gerginlik ve savaşlarla günümüze kadar gelen Türk-Yunan ilişkileri, Ankara’nın Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi sonrası bir kez daha gerildi.

Yunan tarafı, Türkiye ile askeri anlamda çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Peki askeri olarak Türkiye mi daha kuvvetli yoksa Yunanistan mı?

Savunma bütçesi

Türkiye: 19 milyar dolar

Yunanistan: 5 milyar dolar

Deniz kuvvetleri



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Türkiye'nin 10 korveti bulunurken, Yunanistan'ın korveti bulunmuyor.

Türkiye'nin 12 denizaltı mevcut. Yunanistan'da bu sayı ise 11.

Türkiye'nin 16 fırkateyni bulunurken, bu sayı Yunanistan'da 13.

Türkiye'nin ve Yunanistan'ın sahil güvenlik gemi sayısı ise eşit. Bu sayı 35.

Türkiye'nin 11 mayın tarayıcısı bulunurken, Yunanistan'ın ise sadece 4 tane mayın tarayıcısı var.