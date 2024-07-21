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Dünya Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?
Dünya

Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?

Yeniakit Publisher
2024-07-21 17:54:00 -
Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?

Askeri teçhizat ve ordu bakımından Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıyaslamada Türk ordusunun Yunan birliklerine oranla daha güçlü olduğu göründü.

Dönemsel uzlaşmalar dışında çoğu zaman gerginlik ve savaşlarla günümüze kadar gelen Türk-Yunan ilişkileri, Ankara’nın Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi sonrası bir kez daha gerildi.

Yunan tarafı, Türkiye ile askeri anlamda çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Peki askeri olarak Türkiye mi daha kuvvetli yoksa Yunanistan mı?

Savunma bütçesi

Türkiye: 19 milyar dolar

Yunanistan: 5 milyar dolar

Deniz kuvvetleri


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin 10 korveti bulunurken, Yunanistan'ın korveti bulunmuyor.

Türkiye'nin 12 denizaltı mevcut. Yunanistan'da bu sayı ise 11.

Türkiye'nin 16 fırkateyni bulunurken, bu sayı Yunanistan'da 13.

Türkiye'nin ve Yunanistan'ın sahil güvenlik gemi sayısı ise eşit. Bu sayı 35.

Türkiye'nin 11 mayın tarayıcısı bulunurken, Yunanistan'ın ise sadece 4 tane mayın tarayıcısı var.

Kara kuvvetleri

Asker sayısı

Türkiye: 735 bin

Yunanistan: 750 bin

Erişilebilir askeri kadro

Türkiye: 41 milyon

Yunanistan: 5 milyon

Tank sayısı

Türkiye: 2.622

Yunanistan: 1.355

Zırhlı araç sayısı

Türkiye: 8.777

Yunanistan: 3.691

Kundağı motorlu topçu sistemleri

Türkiye: 1.278

Yunanistan: 547

Çekili top sayısı

Türkiye: 1.260

Yunanistan: 463

Roketatar sayısı

Türkiye: 438

Yunanistan: 152

Hava kuvvetleri

Helikopter sayısı

Türkiye: 597

Yunanistan: 260

Eğitim uçağı sayısı

Türkiye: 276

Yunanistan: 143

Nakliye uçağı sayısı

Türkiye: 81

Yunanistan: 15

Savaş uçağı sayısı

Türkiye: 206

Yunanistan: 187

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Yorumlar

Osman

Düşmanı küçümsemeyeceksin.Yunan tek değil her kaybettiği silahı misliyle yerine koyabilr.

hasel

Tank sayımız az.En az 5-6 bin olmalıydı.Asker sayımız az.Çok iyi eğitimli yedek asker sayımız 1.5 milyon kenarda durmalıydı.Yine savaş uçağı sayımız az.Muharip uçak sayımız en az bin olmalıydı.Görünmezlik ve çok üst düzey elektronik sistemlere ağırlık verilmeli.
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