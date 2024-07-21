Askeri güç karşılaştırması! Türkiye mi, Yunanistan mı daha güçlü?
Askeri teçhizat ve ordu bakımından Türkiye ve Yunanistan arasındaki kıyaslamada Türk ordusunun Yunan birliklerine oranla daha güçlü olduğu göründü.
Dönemsel uzlaşmalar dışında çoğu zaman gerginlik ve savaşlarla günümüze kadar gelen Türk-Yunan ilişkileri, Ankara’nın Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini genişletme hamlesi sonrası bir kez daha gerildi.
Yunan tarafı, Türkiye ile askeri anlamda çatışmaya hazır olduğunu söyledi. Peki askeri olarak Türkiye mi daha kuvvetli yoksa Yunanistan mı?
Savunma bütçesi
Türkiye: 19 milyar dolar
Yunanistan: 5 milyar dolar
Deniz kuvvetleri
Türkiye'nin 10 korveti bulunurken, Yunanistan'ın korveti bulunmuyor.
Türkiye'nin 12 denizaltı mevcut. Yunanistan'da bu sayı ise 11.
Türkiye'nin 16 fırkateyni bulunurken, bu sayı Yunanistan'da 13.
Türkiye'nin ve Yunanistan'ın sahil güvenlik gemi sayısı ise eşit. Bu sayı 35.
Kara kuvvetleri
Asker sayısı
Türkiye: 735 bin
Yunanistan: 750 bin
Erişilebilir askeri kadro
Türkiye: 41 milyon
Yunanistan: 5 milyon
Tank sayısı
Türkiye: 2.622
Yunanistan: 1.355
Zırhlı araç sayısı
Türkiye: 8.777
Yunanistan: 3.691
Kundağı motorlu topçu sistemleri
Türkiye: 1.278
Yunanistan: 547
Çekili top sayısı
Türkiye: 1.260
Yunanistan: 463
Roketatar sayısı
Türkiye: 438
Yunanistan: 152
Hava kuvvetleri
Helikopter sayısı
Türkiye: 597
Yunanistan: 260
Eğitim uçağı sayısı
Türkiye: 276
Yunanistan: 143
Nakliye uçağı sayısı
Türkiye: 81
Yunanistan: 15
Savaş uçağı sayısı
Türkiye: 206
Yunanistan: 187